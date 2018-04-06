Роскомнадзор: Включение главы ведомства А. Жарова в санкционный список США не повлияет на работу службы 

Включение главы Роскмонадзора Александра Жарова в санкционный список США не повлияет на работу ведомства, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роскомнадзора.
«Включение руководителя Роскомнадзора в те или иные списки никак не повлияет на исполнение Федеральной службой возложенных на нее полномочий. Лицензионно-разрешительная и контрольно-надзорная деятельность ведется в плановом режиме на основании законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.
При этом в ведомстве отметили, что руководитель федеральной службы воспринимает данное действие властей США как «высокую оценку работы Роскомнадзора».