Глава Роскомнадзора прокомментировал включение в санкционный список США 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает свое включение в санкционные списки США как высокую оценку работы ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.
"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данное действие властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.
Ведомство, которое возглавляет Жаров с 2012 года, осуществляет контроль и надзор в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, защиты прав субъектов персональных данных.