Глава Роскомнадзора прокомментировал включение в санкционный список США

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, говорится в заявлении министерства финансов США , опубликованном в пятницу. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.

"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данное действие властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.

Ведомство, которое возглавляет Жаров с 2012 года, осуществляет контроль и надзор в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, защиты прав субъектов персональных данных.