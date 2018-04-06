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Глава Роскомнадзора прокомментировал включение в санкционный список США
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Глава Роскомнадзора прокомментировал включение в санкционный список США 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает свое включение в санкционные списки США как высокую оценку работы ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.
"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данное действие властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.
Ведомство, которое возглавляет Жаров с 2012 года, осуществляет контроль и надзор в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, защиты прав субъектов персональных данных.
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