Ахметов не смог разморозить свои активы

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на текст решения Окружного арбитражного суда Амстердама.

Согласно решению суда от 5 апреля, активы останутся заблокированными.

Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре , где зарегистрированы компании холдинга.

В холдинге СКМ заявили, что намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.

В декабре 2017 года Окружной суд Никосии постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 млн долларов по делу о приватизации «Укртелеком».