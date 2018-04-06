Ахметов не смог разморозить свои активы 

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на текст решения Окружного арбитражного суда Амстердама.
Согласно решению суда от 5 апреля, активы останутся заблокированными.
Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга.
В холдинге СКМ заявили, что намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.
В декабре 2017 года Окружной суд Никосии постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 млн долларов по делу о приватизации «Укртелеком».
По данным издания Ukraina.ru, бизнесмен Дмитрий Фирташ, арестованный в Австрии почти четыре года назад, мог инициировать судебные разбирательства в отношении другого инвестора партии «Оппозиционный блок» Рината Ахметова.