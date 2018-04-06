Дворы и дороги в Молжаниновском промыли специальным шампунем

В Молжаниновском, как и по всей столице во вторник, 3 апреля, провели первую промывку всех дорог после зимы.

— Коммунальные службы промыли асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части всех категорий дорог с прилегающими парковками, тротуарами, дворовыми территориями и парковочными пространствами, — рассказали в управе района.

В апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц. По словам заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице. (то)