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Дворы и дороги в Молжаниновском промыли специальным шампунем
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Дворы и дороги в Молжаниновском промыли специальным шампунем 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Молжаниновском, как и по всей столице во вторник, 3 апреля, провели первую промывку всех дорог после зимы.
— Коммунальные службы промыли асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части всех категорий дорог с прилегающими парковками, тротуарами, дворовыми территориями и парковочными пространствами, — рассказали в управе района.
В апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц. По словам заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице. (то)
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