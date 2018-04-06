Ещё
Пасху отпразднуют в Территориальном центре соцобслуживания «Арбат»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасху отпразднуют в Территориальном центре соцобслуживания «Арбат» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 10 апреля состоится праздничное мероприятие, посвященное к Пасхе.
— В этот день в стенах нашего учреждения организуют выставку с фотографиями района Арбат. Кроме того, получатели социальных услуг смогут посетить концерт, — прокомментировала сотрудница учреждения Любовь Рот-Серова.
Она отметила, что в программу мероприятия войдут музыкальные выступления представителей одного из столичных благотворительных фондов и конкурсы на украшение куличей и пасхальных яиц.
Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Конкурс «Мисс МИСиС — 2018» прошел в районе Якиманка Познавательная программа ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке имени Гайдара Около четырех тысяч жителей Красносельского района выйдут на субботник 14 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян286
Украину «завалило» фальсификатом из Европы170
Путин уволил одиннадцать генералов288
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение