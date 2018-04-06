Пасху отпразднуют в Территориальном центре соцобслуживания «Арбат»

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 10 апреля состоится праздничное мероприятие, посвященное к Пасхе.

— В этот день в стенах нашего учреждения организуют выставку с фотографиями района Арбат. Кроме того, получатели социальных услуг смогут посетить концерт, — прокомментировала сотрудница учреждения Любовь Рот-Серова.

Она отметила, что в программу мероприятия войдут музыкальные выступления представителей одного из столичных благотворительных фондов и конкурсы на украшение куличей и пасхальных яиц.

Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.