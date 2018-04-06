Новый вариант ботнета Mirai атаковал мировой финансовый сектор

28 января 2018 года произошла самая большая за последние годы DDoS-атака на мировой финансовый сектор с помощью ботнета Mirai. В октябре 2016 года злоумышленники с помощью этого ботнета нарушили работу больших участков Западного интернета.

Вчера, 5 апреля, Insikt Group опубликовала отчёт о кибератаке на крупные финансовые компании. Исследователи считают, что это был вариант ботнета Mirai, возможно связанный с IoTroop и ботнетом Reaper. По данным Insikt Group, кибератака произошла 28 января в три этапа с малыми промежутками времени. Первый раз атака зафиксирована в 18.30, почти одновременно с ней произошла и вторая атака. Третий раз злоумышленники атаковали в 21.00. Исследователи оценили силу первой атаки на сервера в 30 Гбит/с, мощность остальных определить не удалось. IoTroop — мощный ботнет, использующий устройства интернета вещей, состоящего преимущественно из домашних маршрутизаторов, телевизоров, видеорегистраторов и IP-камер, использующих уязвимости в продуктах от крупных производителей, включая MikroTik, Ubiquity и GoAhead. Это первый случай DDoS-атаки, в котором злоумышленники использовали IoTroop вместе с ботнетом Mirai.