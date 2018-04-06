Ещё
Новый вариант ботнета Mirai атаковал мировой финансовый сектор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый вариант ботнета Mirai атаковал мировой финансовый сектор 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
28 января 2018 года произошла самая большая за последние годы DDoS-атака на мировой финансовый сектор с помощью ботнета Mirai. В октябре 2016 года злоумышленники с помощью этого ботнета нарушили работу больших участков Западного интернета.
Вчера, 5 апреля, Insikt Group опубликовала отчёт о кибератаке на крупные финансовые компании. Исследователи считают, что это был вариант ботнета Mirai, возможно связанный с IoTroop и ботнетом Reaper. По данным Insikt Group, кибератака произошла 28 января в три этапа с малыми промежутками времени. Первый раз атака зафиксирована в 18.30, почти одновременно с ней произошла и вторая атака. Третий раз злоумышленники атаковали в 21.00. Исследователи оценили силу первой атаки на сервера в 30 Гбит/с, мощность остальных определить не удалось. IoTroop — мощный ботнет, использующий устройства интернета вещей, состоящего преимущественно из домашних маршрутизаторов, телевизоров, видеорегистраторов и IP-камер, использующих уязвимости в продуктах от крупных производителей, включая MikroTik, Ubiquity и GoAhead. Это первый случай DDoS-атаки, в котором злоумышленники использовали IoTroop вместе с ботнетом Mirai.
Большинство скомпрометированных устройств — это маршрутизаторы, созданные сетевой компанией MikroTik, расположенной в Латвии. Считается, что злоумышленники используют для взлома функцию тестирования пропускной способности маршрутизатора. Большинство зараженных устройств были обнаружены в России, Бразилии и Украине. Исследователи полагают, что целью кибератаки было скомпрометировать финансовые организации и нарушить работу серверов в сфере обслуживания. Данные о пострадавший компаниях и нанесённом ущербе не афишируются.
Anti-Malware.ru: последние новости
Атака 51% ударила по Verge и Electroneum, похищены $906 тысяч Fortinet выпускает ИИ-систему FortiGuard AI для выявления угроз Курганский киберпреступник пытался майнить за счет госсайта Ярославля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян286
Украину «завалило» фальсификатом из Европы170
Путин уволил одиннадцать генералов288
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение