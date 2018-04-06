Пожилым китайцам платят за экологичную кремацию. Но это не самое «полезное» погребение

Власти китайского города Вэньлин предложили пожилым гражданам ежемесячное пособие за согласие на экологичное погребение. С желающими заключают договор о том, что после смерти они будут кремированы, а пепел развеян над морем. «360» узнал, почему китайцы не согласятся на это предложение и какой вид погребения самый экологичный

За согласие на кремацию гражданам ежемесячно будут выплачивать вознаграждение: 100 юаней людям в возрасте 70-80 лет, 200 юаней — 80-90 лет, 300 юаней — 90-100 лет. Достигшие 100 лет жители будут получать по 400 юаней в месяц.

Вэньлин стал первым городом в Китае , предлагающем такую практику, пишет агентство «Синьхуа» . В других регионах Китая подобные вознаграждения выплачивают членам семей умерших, в том числе тем, кто решит сохранить прах.

На данный момент договор подписали 24 жителя города. Среди них Дай Юйинь и его супруга. Мужчина объяснил это решение тем, что хотел бы оказаться в море после смерти. «Я — рыбак. Море — мой второй дом. Я хотел бы вернуться домой, когда умру», — сказал он.

Вопрос популяризации экологичных захоронений в Китае стоит остро. В густонаселенной стране становится все меньше земельных ресурсов для традиционных похорон, а демографическая программа по сокращению рождаемости привела к тому, что в Китае большой процент пожилого населения.

Но китайцы не приветствуют такой способ захоронения, как кремация и последующее рассеивание праха над морем. По древней китайской традиции, умерших нужно хоронить в земле, рядом с предками. Иначе души не найдут покоя.

Родовое кладбище Конфуция и китайские традиции

Китаевед и переводчик Бронислав Виногродский рассказал «360», как в Китае принято хоронить умерших. По его словам, культура погребения насчитывает тысячи лет и до сих пор многие жители страны придерживаются традиций. Китайцы предпочитают не муниципальные кладбища, а родовые.

Традиционно китайцы хоронят своих умерших в могилах. Это также могут быть склепы. Культура захоронения в Китае очень разработанная, древняя и не очень сильно менялась на протяжении тысячелетий: из какого дерева делать гроб, в какое время надо хоронить

— Бронислав Виногродский.

Он отметил, что принципиальное значение имеет правильное расположение могилы предков — от этого зависит благополучие всех следующих поколений. Виногродский добавил, что родовые кладбища часто имеют огромную площадь. В качестве примера он привел Конфуция и его потомков.

«Самый интересный факт про китайские захоронения: в месте рождения Конфуция его родовое кладбище занимает территорию в 200 гектаров и насчитывает 100 тысяч человек», — сказал он.

Путь к гробнице Конфуция. Это кладбище — древнейшее в мире. Фото: Wikimedia

Предложение властей по кремации тел вряд ли встретит одобрение граждан. Это связано и с традиционными верованиями, и с финансами — уж слишком мало чиновники предлагают за отказ от традиций. Виногродский добавил, что китайцы более плотно общаются со своими покойниками, чем кто-либо еще. В стране даже существует специальный праздник, в который принято доставать гробы предков и «наводить в них порядок».

Лучшее захоронение — в земле

«360» поговорил об экологичности кремации с доктором биологических наук Серафимом Чуковым. Ученый считает, что ничего экологичнее захоронения в земле придумать невозможно — так тело включается в круговорот веществ и, по сути, возвращается домой. Подтверждением этому можно назвать старые кладбища, буйная зелень которых сравнима с парками.

С точки зрения экологичности ничего лучше захоронения в землю нет. Чтобы круговорот завершился и начался новый цикл, нужно вернуть тело обратно в землю. Если вы обращали внимание, то на старых кладбищах вырастают очень мощные большие деревья. В качестве примера — Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге , огромный зеленый массив, который очищает атмосферу и обогащает ее кислородом

— Серафим Чуков.

Но и в том, чтобы кремировать умершего и развеять прах над морем, нет ничего плохого. В силу высоких температур горения тела из них уходит органика, а остаются только полезные для экологии вещества. «Этот пепел оседает в воду и опускается на дно. Это не вызовет никаких проблем. Кремация проводится при высоких температурах, поэтому никаких органических веществ не остается, только минеральные и зольные вещества», — сказал ученый.

Прорасти грибам или стать домом для рыб Тема отказа от традиционного погребения в современном обществе весьма популярна. Многие считают, что захоронение в земле в неэкологичных гробах наносит вред окружающему миру и не позволяет телу умершего принести природе пользу. А от религиозных верований и национальных традиций можно и отказаться ради общего блага. Вот примеры самых необычных способов захоронений, которые помогут экологии.

После смерти можно стать площадкой для произрастания грибов. Для этого необходим специальный костюм или саван, который пронизан нитями со спорами. После погребения грибы начинают активно расти в теле человека, забирая из него все необходимые вещества. Это ускоряет и упрощает процесс разложения, что отлично обогащает почву вокруг.

Новым словом в погребении стала промессия. Суть процесса — сушка тела. Сначала почившего замораживают, потом измельчают. Частички тела пропускают через специальный аппарат, который удаляет воду. В итоге родственники получает небольшую коробочку порошка, который может стать минеральным удобрением.