Завоз топлива на сезон 2018-2019 завершен в Инте в Коми, несмотря на сложности

"Мы завершили завоз угля для муниципальных котельных на следующий отопительный сезон. Столкнулись с рядом сложностей. Поскольку своего угля не было, интинская шахта АО «Интауголь» уголь не добывала, пришлось закупать его на стороне, из Воркуты везли, из Кемерова ", — сказала ТАСС мэр Инты.

По ее словам, на завоз топлива и подготовку жилищно— коммунального хозяйства к следующей зиме Инте было выделено 31,8 млн рублей из республиканского бюджета — таково решение региональной комиссии по предотвращению ЧС. В поселок Абезь завезли по железной дороге, в населенные пункты Петрунь и Косьювом — по зимнику.

Зимняя ледовая дорога — это единственная возможность доставки для Интинского района. Поселки расположены далеко от Инты, дорог нет, болота — только по зимнику или вертолетом. Из-за теплой зимы зимник открылся в этом году на месяц позже обычного, в феврале. В отдельных местах его пришлось специально намораживать.

В дальнейшем в Инте рассчитывают на стабильную работу шахты «Интауголь», чтобы поставлять местный уголь, поскольку к нему приспособлены все местные котельные и ТЭЦ. С привозным углем в этом году возникли сложности, приспособиться к нему тяжело, чтобы стабильно держать температуру теплоносителя, отметила руководитель муниципалитета.

Инта — приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города — АО «Интауголь» (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие почти год, с апреля 2017 года не вело добычу — запасы старой лавы истощились, переход на новую лаву требовал инвестиций, которых ни у шахты, ни у региона не было. На возобновление добычи и вывод шахты на стабильный режим работы в декабре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 1,2 млрд рублей, 27 марта этого года новая лава № 843 запущена в эксплуатацию.