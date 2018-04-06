Ещё
Завоз топлива на сезон 2018-2019 завершен в Инте в Коми, несмотря на сложности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завоз топлива на сезон 2018-2019 завершен в Инте в Коми, несмотря на сложности 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Приполярный моногород Инта в Республике Коми завершил завоз топлива во все муниципальные котельные на следующий отопительный сезон 2018-2019 годов. Несмотря на ряд сложностей, топливо доставлено, в том числе и в отдаленные населенные пункты, куда можно добраться только по зимнику, рассказала ТАСС руководитель администрации Инты Лариса Титовец.
"Мы завершили завоз угля для муниципальных котельных на следующий отопительный сезон. Столкнулись с рядом сложностей. Поскольку своего угля не было, интинская шахта АО «Интауголь» уголь не добывала, пришлось закупать его на стороне, из Воркуты везли, из Кемерова", — сказала ТАСС мэр Инты.
По ее словам, на завоз топлива и подготовку жилищно— коммунального хозяйства к следующей зиме Инте было выделено 31,8 млн рублей из республиканского бюджета — таково решение региональной комиссии по предотвращению ЧС. В поселок Абезь завезли по железной дороге, в населенные пункты Петрунь и Косьювом — по зимнику.
Зимняя ледовая дорога — это единственная возможность доставки для Интинского района. Поселки расположены далеко от Инты, дорог нет, болота — только по зимнику или вертолетом. Из-за теплой зимы зимник открылся в этом году на месяц позже обычного, в феврале. В отдельных местах его пришлось специально намораживать.
В дальнейшем в Инте рассчитывают на стабильную работу шахты «Интауголь», чтобы поставлять местный уголь, поскольку к нему приспособлены все местные котельные и ТЭЦ. С привозным углем в этом году возникли сложности, приспособиться к нему тяжело, чтобы стабильно держать температуру теплоносителя, отметила руководитель муниципалитета.
Инта — приполярный моногород в Республике Коми с населением более 25 тыс. человек, из которых 1,4 тыс. заняты на единственном градообразующем предприятии города — АО «Интауголь» (находится в собственности Республики Коми под оперативным управлением Корпорации развития Республики Коми). Предприятие почти год, с апреля 2017 года не вело добычу — запасы старой лавы истощились, переход на новую лаву требовал инвестиций, которых ни у шахты, ни у региона не было. На возобновление добычи и вывод шахты на стабильный режим работы в декабре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 1,2 млрд рублей, 27 марта этого года новая лава № 843 запущена в эксплуатацию.
ТАСС: последние новости
Петтис заменит Холлоуэя в титульном поединке UFC с Нурмагомедовым Три члена присуждающей Нобелевскую премию Шведской академии отказались от работы в ней Кабмин до 1 октября подготовит план реализации Основ госпогранполитики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян286
Украину «завалило» фальсификатом из Европы170
Путин уволил одиннадцать генералов288
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение