Прокуратура Горно-Алтайска требует закрыть городской кинотеатр 

Требование о приостановке деятельности кинотеатра «Планета кино», расположенного в торгово-развлекательном центре «Панорама», было выдвинуто прокуратурой Горно-Алтайска после проведения проверки учреждения на соблюдение техники пожарной безопасности, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».
В связи с обнаруженными в кинотеатре нарушениями, прокуратура направила в суд заявление с требованием приостановить работу развлекательного учреждения до тех пор, пока не будут устранены все нарушения.
В столице Горного Алтая действует всего два кинотеатра: «Планета кино» в ТРЦ «Панорама» и «Дирекция 3D» в Драмтеатре.
На сегодняшний день в Горно-Алтайске были проведены проверки в торгово-развлекательных центрах: «Панорама», «Ткацкий», «Ткацкий 2», «Горный», «Западный», «Весна», «Турист», «Твой дом», ООО «Акцент», а так же в Городском доме культуры, автовокзале, «Дирекции Центра Искусств» и Национальном музее. По результатам проверок принимаются меры прокурорского реагирования.
Напомним, проверки развлекательных и торговых центров проводятся по поручению Генпрокуратуры после недавней трагедии в Кемерово.