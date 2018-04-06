Жители Митина могут оформить заграничный паспорт в районном центре госуслуг

В районном центре госуслуг «Мои документы» жители Митина могут оформить пятилетний загранпаспорт. Напомним, центр располагается по адресу: Новотушинский проезд, д. 10.

Необходимые документы для оформления пятилетнего загранпаспорта в центрах госуслуг:

— заявление (заполняется в центре госуслуг);

— паспорт гражданина РФ (по достижении 14 лет);

— свидетельство о рождении (для граждан до 18 лет);

— квитанция об оплате госпошлины (для детей до 14 лет — 1000 р., для граждан старше 14 лет — 2000 р.);

— старый загранпаспорт (при наличии);

— военный билет — для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории РФ (при наличии);

— две фотографии (3,5 на 4,5 см) — для граждан до 14 лет, три фотографии (3,5на 4,5 см) — для граждан старше 14 лет. (ср)