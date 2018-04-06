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Стартапы БГТУ стали призерами форума «Открытые инновации»
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Стартапы БГТУ стали призерами форума «Открытые инновации» 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Всероссийская конференция Стартап Тур «Открытые инновации» проходила в Белгороде в БГТУ им. В. Г. Шухова в течение двух дней 4-5 апреля.
Мероприятие проводил фонд «Сколково» при поддержке Правительства Российской Федерации и ведущих национальных институтов развития. Это самый масштабный в России форум по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий. Он проводится уже шестой год подряд в разных городах России. Центральная тема Стартап Тура 2018 года — «Цифровые вызовы российской экономики».
На открытии конференции участников приветствовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который призвал молодёжь превратить Белгородчину в «фабрику стартапов».
В приветственном слове к гостям мероприятия ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев подчеркнул, что университет сегодня входит в число лучших вузов России. Это стало возможным благодаря реформированию системы образования, развитию инновационно-технологичеческого предпринимательства. Так, за последние несколько лет в 3 раза выросло число проектов — победителей инновационных конкурсов Фонда содействия инновациям «УМНИК», «Старт» и «Коммерциализация».
В течение двух дней участникам мероприятия, молодым учёным и инноваторам рассказывали о мерах государственной поддержки стартапов, о реализации в Белгородской области федерального проекта АгроНТИ, о сотрудничестве крупных корпораций со стартапами. Ведущие эксперты Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами провели образовательные мероприятия и менторские сессии.
Во второй день мероприятия состоялся конкурс проектов, итоги которого были подведены на торжественной церемонии. За победу боролись 30 проектов по направлениям индустрия, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии.
В номинации «Информационные технологии» третье место занял председатель Совета молодых учёных и специалистов Белгородской области, доцент кафедры кибернетики БГТУ им. В. Г. Шухова, директор ООО «Распознающие системы» Дмитрий Юдин со своим проектом «Встраиваемая система распознавания изображений для автономных транспортных средств».
А в номинации «Индустриальный трэк» 1 место занял директор ООО «Композит» Александр Бабаевский, который представил проект, разработанный совместно с другим малым инновационным предприятием на базе БГТУ им. В. Г. Шухова, под названием «Высокоэффективный энергосберегающий дробильно-помольный комплекс для получения строительных материалов „EnSavEquip“.
Призеры получили автоматическое приглашение на полуфинал Startup Tour в „Сколково“. Теперь они смогут представить свои проекты на StartupVillage–большой площадке для встречи молодых инноваторов со спонсорами и заинтересованными людьми с целью продвижения научных инновационных идей, где им предоставлена возможность выиграть пять миллионов рублей от Фонда „Сколково“ на реализацию проектов
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