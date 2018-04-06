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В центре «Гермес» на Учинской запустят образовательные программы для пенсионеров
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В центре «Гермес» на Учинской запустят образовательные программы для пенсионеров 

Управа района Дмитровский города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В рамках реализации проекта «Активное долголетие» в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Учинской открываются образовательные программы для жителей Дмитровского района от 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Участниками проекта могут стать те жители района, которые достигли пенсионного возраста, постоянно зарегистрированы в Москве и не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и танцами. Проект предназначен для тех, кто хочет вести активный, здоровый образ жизни и получать от этого удовольствие, узнавать новое, заниматься творчеством, расширять круг знакомств и находить новых друзей по интересам», — говорится в сообщении пресс-службы.
Так, для активных жителей Дмитровского доступны программы иностранного языка, изобразительного, художественно-прикладного и театрального творчества, музыкального, оздоровительного, танцевального направлений. С подробным списком можно ознакомиться на официальном сайте ЦРТДЮ «Гермес».
Напоминаем, ЦРТДЮ «Гермес» расположен по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)
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