Система автоматического взимания платы начнет внедрятся с ЦКАД

Наблюдательный совет госкомпании «Автодор» одобрил создание единого оператора для управления проектом free flow (система автоматического взимания платы за проезд по платных дорогам) Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих

"На сегодняшний момент наблюдательный совет государственной компании рассмотрел вопрос о том, чтобы создать управляющую компанию — единого оператора, которая будет заниматься рядом проектов, в том числе и проектом по управлению free flow на ЦКАД. И на заседании набсовета этот вопрос был одобрен", — сказал он.

Управляющая компания на первом этапе будет «дочкой» госкомпании, уточнил Дитрих.

"На уровне наблюдательного совета эти решения пока не обсуждались. Очевидно, что управляющая компания кого-то привлечет. Будут конкурсы, будут решения", — сказал он, комментируя вопрос о привлечении частных компаний в проект.

Дитрих пояснил, что система free flow в этом году, отчасти, возможно, параллельно с завершением строительных работ, отчасти в начале следующего года должна быть запущена.

"И мы ожидаем, что эта система (free flow) должна какое-то время проработать в режиме пилотной эксплуатации — для того, чтобы люди посмотрели на нее, привыкли и поняли, что это такое. По предварительным оценкам, период тестовой эксплуатации должен закончиться к маю-июню следующего года", — сказал он.