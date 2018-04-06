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Минстрой определился со штрафами для слишком назойливых ритуальных агентов
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Минстрой определился со штрафами для слишком назойливых ритуальных агентов 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Штрафы для нечистых на руку организаторов похорон и работников кладбищ разработал Минстрой. Кроме того, наказания ждут медиков и полицейских, которые «сливают» ритуальным агентам адреса квартир, где только что умер человек.
В ведомстве готов масштабный пакет поправок в КоАП. Операторам «скорой помощи» и полицейским станет очень накладно делиться с похоронными бюро информацией о потенциальных клиентах. За разглашение сведений об умершем и его родственниках их будет ждать штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Таким способом Минстрой намерен ликвидировать ситуации, когда убитые горем родные вынуждены часами отбиваться от назойливых агентов, которые атакуют их по телефону и трезвонят в домофон. Также наказания появятся и за другие нарушения в сфере похоронного дела. Например, за махинации с выдачей участков под захоронения будет предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч. «Серые» агенты без специальной государственной аккредитации также получат по заслугам. Если такие дельцы-частники будут пойманы на работе с родственниками покойного, их чиновники оштрафуют на 100-200 тысяч рублей. Для компаний штраф за это же нарушение составит до миллиона рублей. Кроме того, в законопроекте есть наказания для тех, кто копает могилы и ставит на них памятники и ограды, не имея на это права (то есть посторонние люди, не являющиеся работниками кладбища). Санкция для них — от 5 до 20 тысяч рублей. Нарушения при приеме заказов на организацию похорон также попадет под статью. За это агенту придется выложить от 20 до 100 тысяч рублей. Еще одно наказание коснется случаев, когда агент пытается давить на родственников умершего, навязывает им гроб или венок подороже. Кошельки таких наглецов по новому закону похудеют на 50-150 тысяч рублей штрафа. Источник
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