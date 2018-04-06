Гражданка Турции попыталась провезти в нижнем белье украшения на 3,8 млн руб в Россию

Таможенники в московском аэропорту «Домодедово» пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий на сумму около 4 миллионов рублей, гражданка Турции прятала 39 украшений на теле и в бюстгальтере, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из Шарджи, сотрудники Домодедовской таможни остановили на «зеленом» коридоре 47-летнюю гражданку Турции.

«При личном досмотре пассажирки были обнаружены ювелирные изделия, которые находились на шее и руках женщины, а также были спрятаны в надетом нижнем белье. Среди украшений были серьги, кольца, браслеты, подвески, общим количеством 39 единиц», — говорится в сообщении.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что украшения выполнены из золота и инкрустированы бриллиантами, сапфирами, топазами и аметистами. Стоимость изделий составила более 3,8 миллиона рублей.