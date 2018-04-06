Патрушев: Время пересечения границы будет сокращено

«Мы обсуждали проект Основ государственной пограничной политики», — начал Патрушев. «Говорили о том, что граница должна быть удобной и комфортной для тех, кто ее пересекает неважно каким образом — личные дела или бизнес, и удобной для ведения экономической деятельности тоже. Будет сокращаться время пересечения границы и проводимых на границе мероприятий», — уточнил он.

"У нас граница с 18 государствами, семь из них имеют завершенное оформление границы… С двумя государствами — Грузией Украиной — у нас в настоящее время работа по оформлению границы не ведется. С остальными государствами находится в разной степени проработки. Мы заинтересованы в том, чтобы эта работа велась в максимально короткие сроки, но при том, чтобы соблюдались национальные интересы и интересы обеспечения безопасности России ", — отметил Патрушев.

Граница составляет более 61 тысяч км, продолжил секретарь Совбеза, это и морская, и сухопутная. Некоторые участки оформлены, некоторые еще предстоит завершить, констатировал он. «На границе много ведомств, но необходимо обеспечить действие „одного окна“, — сказал Патрушев.

»Для того чтобы работа велась эффективно, необходимо повысить результативность государственной пограничной комиссии, которую возглавляет зампред правительства Рогозин", — отметил секретарь СБ РФ . «В том числе говорили о повышении эффективности использования финансовых средств, которые государство выделяет. Несмотря на то, что не вся граница оборудована, не все средства, которые выделялись, были израсходованы… Проводить работу надо большую… Думаю, государственная пограничная комиссия с этим успешно справится», — добавил он.

"Кроме того, нам необходимо продолжить охрану границы оперативно-техническими средствами. Мы уже ушли от физической охраны границы", — подчеркнул Патрушев.