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Открыта регистрация на Международный Летний кампус Президентской академии — 2018
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Открыта регистрация на Международный Летний кампус Президентской академии — 2018 

ТАСС 29 минут назад
С 15 по 26 июля на территории г. Иннополиса Республики Татарстан состоится VII образовательный форум «Международный Летний кампус Президентской академии». Тема Кампуса 2018 г. — Entrepreneurship in Culture and Entertainment (Предпринимательство в культуре и сфере развлечений).
Ежегодно участниками Кампуса становятся студенты из разных стран и городов. Принимая участие в Летнем кампусе, студенты получают возможность развить практические навыки проектной деятельности и отработать использование стратегического подхода к процессу принятия решений, а работа в многонациональных командах многократно усиливает эффект от обучения.
Международный Летний кампус Президентской академии — это территория огромных возможностей для нового поколения интеллектуальной элиты, в котором участвуют самые лучшие студенты. Мероприятие традиционно проходит в Горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Свияжские холмы» по инициативе Президентской академии и правительства Республики Татарстан. Уже несколько лет подряд церемонии открытия и закрытия Кампуса проводятся на площадке высокотехнологичного города Иннополиса.
За 12 дней работы Летнего кампуса перед участниками выступит множество известных экспертов, представителей бизнеса, культуры, искусства, политического истеблишмента. Студенты, в свою очередь, будут разрабатывать и презентовать собственные проекты, в чем им помогут профессиональные тьюторы.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте Летнего кампуса РАНХиГС. Подробнее о критериях отбора участников.
О проекте
Международный Летний кампус Президентской Академии — уникальный ежегодный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.
Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и правительства Республики Татарстан. Миссией Кампуса стало создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты.
Программа Кампуса включает не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу. Для студентов проводятся экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона — Казани, а также игры, творческие конкурсы и многое другое.
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