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Спортивную площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок
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Спортивную площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 13 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние спортивную площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны крепления калитки.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по ремонту крепления калитки ограждения спортивной площадки. Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии. Спортивная площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортплощадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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