Спортивную площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок

Во дворе дома 13 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние спортивную площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны крепления калитки.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по ремонту крепления калитки ограждения спортивной площадки. Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии. Спортивная площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортплощадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)