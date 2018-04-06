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Денис Москвин: «Доводить ситуацию до экстренной эвакуации жителей в селе Умай было нельзя»
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Денис Москвин: «Доводить ситуацию до экстренной эвакуации жителей в селе Умай было нельзя» 

Нижегородская правда 25 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Снаружи дома видно, что балконы перекосились, а фундамент дома сильно просел. Денис Москвин: «Доводить ситуацию до экстренной эвакуации жителей в селе Умай было нельзя»Депутат Государственной Думы Денис Москвин будет в оперативном порядке добиваться решения вопроса о переселении жителей, эвакуированных из аварийного дома в Вадском районе, в новое жилье
По словам Дениса Москвина, проблема давно требовала оперативного вмешательства бывшего руководства региона и чиновников из профильных министерств, и доводить ситуацию до эвакуации жителей — было неприемлемо.
«Мы начали бить тревогу еще в начале 2017 года, при бывшем руководстве региона, уже тогда люди всерьез опасались за свою безопасность в стенах этого дома. Мной были направлены обращения в адрес бывшего областного Правительства с требованием расселить этот дом в приоритетном порядке. Однако, вопрос этот в срок решен не был. В итоге ситуация доведена до критической точки, этого нельзя было допускать», — заявил Денис Москвин.
Кроме того, по словам депутата, в начале 2017 года он уже предлагал разместить жителей во временное жилье для обеспечения их безопасности, однако людям так и не предложили приемлемый вариант.
«Мы сегодня связывались с Вадским районом, ситуацию держим на контроле: многие жители сейчас у родственников, остальные — в пункте временного размещения. Сейчас в оперативном режиме должно быть принято решение о переселении жителей в новое жилье. Мы уже работаем по этому вопросу с нынешним Правительством региона, и проблема должна быть решена в кратчайшие сроки. Завтра в Вадском районе мы проводим выездное совещание. Ситуацию будем держать на контроле до тех пор, пока вопрос не будет решен», — добавил Денис Москвин.
По словам депутата, эвакуированным жителям сейчас должны быть обеспечены максимально комфортные условия проживания в пункте временного размещения, а также организовано транспортное сообщение до места работы или учебы. Чтобы проверить, в каких условиях сейчас находятся люди, Денис Москвин 7 апреля приедет в Вадский район, там депутат пообщается с жителями эвакуированного дома и проведет выездное совещание с районной администрацией.
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