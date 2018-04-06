Бороздить просторы арктических морей будут безэкипажные суда

Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна, которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике.

«Безэкипажное судовождение — это наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта. При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности. Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна», — рассказал РИА «Новости» представитель ядерного центра.

По оценкам специалистов, большая доля затрат в судовождении приходится на создание инфраструктуры для жизнеобеспечения персонала корабля. Кроме того, 60-80 процентов всех инцидентов на судах происходит по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок оценивают в 1,5 млн долларов в день.

«И это закладывается в стоимость судна. На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее. Это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона», — отметил собеседник агентства.

«Российский федеральный ядерный центр в рамках данного проекта выполняет работы по созданию цифровой модели безэкипажного судна, проводит моделирование с учетом влияния гидрометеорологических условий и географических особенностей на объекты и процессы моделирования», — пояснил представитель ядерного центра.

Франция, Сейчас в мире отмечается тенденция увеличения речных и морских перевозок с одной стороны, и снижения числа квалифицированного персонала с другой. В связи с этим обозначилось инновационное направление по созданию безэкипажных судов. В этой области свои разработки ведут многие страны. К примеру, Великобритания планирует реализовать свой проект в 2019 году, Норвегия рассчитывает к концу этого года запустить электрическое автономное безэкипажное судно на небольшие расстояния для речных перевозок. Занимаются этой темой также Нидерланды Китай , а также группа компаний в Евросоюзе