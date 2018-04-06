Минфин: чем грозит единый отчетный день по всем налогам

Финансовое ведомство подготовило ответ на обращение налогоплательщика с просьбой назначить единый день для сдачи всех деклараций и расчетов. Чиновники сообщают, что сроки сдачи отчетности по налогам установлены НК РФ , но предприятия не лишены возможности представлять ее досрочно и выбирать для этого удобный для себя день.

При этом финансисты отмечают, даты и сроки в Кодексе выбраны неслучайно. Например, по подакцизным товарам отчитаться нужно в течение 25 дней после завершения налогового периода, этот время дается для обобщения информации об операциях, признаваемых объектом соответствующего налогообложения. Для лиц, работающих с отдельными товарами срок для уплаты акциза и представления декларации больше — два месяца и 25 дней, здесь законодатель учел скорость сбора документов для применения вычетов.

Для специальных налоговых режимов и отчетность подается в специальном порядке. Сельхозпроизводители и упрощенцы подают декларацию единожды в год, а патентщики не подают вовсе.

На примере этих и других налогов, чиновники делают вывод, сведение всех отчетных кампаний к одной дате нецелесообразно. Это лишь усложнит жизнь, как самим налогоплательщикам, особенно крупным, так и контролирующим органам.

В рамках ответа на то же обращение, специалисты ведомства разрешили сомнения вопрошающего и насчет страховых взносов по генеральному директору — единственному учредителю компании. Следуя нормам Федерального законодательства о пенсионном, социальном и медицинском страховании, на вознаграждения, выплачиваемые руководителю организации — единственному участнику страховые взносы начисляются в общем порядке.

Финансисты подчеркивают, фирмы, сэкономившие на страховании гендира, оставляют своего руководителя без соцобеспечения, а в перспективе и без пенсии.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»