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Минфин: чем грозит единый отчетный день по всем налогам
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Минфин: чем грозит единый отчетный день по всем налогам 

Время бухгалтера 25 минут назад
Финансовое ведомство подготовило ответ на обращение налогоплательщика с просьбой назначить единый день для сдачи всех деклараций и расчетов. Чиновники сообщают, что сроки сдачи отчетности по налогам установлены НК РФ, но предприятия не лишены возможности представлять ее досрочно и выбирать для этого удобный для себя день.
При этом финансисты отмечают, даты и сроки в Кодексе выбраны неслучайно. Например, по подакцизным товарам отчитаться нужно в течение 25 дней после завершения налогового периода, этот время дается для обобщения информации об операциях, признаваемых объектом соответствующего налогообложения. Для лиц, работающих с отдельными товарами срок для уплаты акциза и представления декларации больше — два месяца и 25 дней, здесь законодатель учел скорость сбора документов для применения вычетов.
Для специальных налоговых режимов и отчетность подается в специальном порядке. Сельхозпроизводители и упрощенцы подают декларацию единожды в год, а патентщики не подают вовсе.
На примере этих и других налогов, чиновники делают вывод, сведение всех отчетных кампаний к одной дате нецелесообразно. Это лишь усложнит жизнь, как самим налогоплательщикам, особенно крупным, так и контролирующим органам.
В рамках ответа на то же обращение, специалисты ведомства разрешили сомнения вопрошающего и насчет страховых взносов по генеральному директору — единственному учредителю компании. Следуя нормам Федерального законодательства о пенсионном, социальном и медицинском страховании, на вознаграждения, выплачиваемые руководителю организации — единственному участнику страховые взносы начисляются в общем порядке.
Финансисты подчеркивают, фирмы, сэкономившие на страховании гендира, оставляют своего руководителя без соцобеспечения, а в перспективе и без пенсии.
ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-01-11/16634
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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