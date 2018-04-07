Директора магнитогорского цирка отпустили под домашний арест

Директора магнитогорского цирка Олега Хотима , обвиняемого в получении взятки, отпустили под домашний арест до 24 апреля, сообщают в пресс-службе Челябинского областного суда.

Обвиняемый и его адвокат обжаловали постановление Правобережного районного суда Магнитогорска от 20 марта 2018 года о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, профессионального акробата и дрессировщика, возглавившего цирк Магнитогорска в 2015 году, 24 января задержали в Челябинске при попытке получить взятку.

Отметим, что в 2016 году Олег Хотим выставлял свою кандидатуру на должность руководителя Росгосцирка, но не был на неё одобрен.