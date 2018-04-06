Индия может внедрить систему «Платон»

Индия может в 2018 году принять решение о сотрудничестве с Россией по внедрению системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон», сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих

«Мы работаем с Азией (по проекту «Платон». —) — несколько стран. Я сейчас бы не хотел называть. Коллеги изучают наш опыт. Если не считать нашей работы со странами Таможенного союза, наиболее далеко мы продвинулись с Индией. Ожидается, что такого рода договоренности могут действительно перерасти в конкретные договоры о сотрудничестве в этом году», — сказал он Также он отметил, что санкции не повлияют на работу системы «Платон».

«"Платон" — это российская система, российская разработка, российская компонентная база. Никаких влияний мы не ожидаем. Те, с кем мы активно работаем по этому направлению, наши партнёры на востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров, и к вопросам включения в разные санкционные режимы, поэтому мы с ними продолжим работу в таком же разумном режиме», — сказал Дитрих.