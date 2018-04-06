«Русские идут»: «взбесившаяся» сирена напугала жителей норвежского города

Неожиданно включившаяся сирена, разбудившая сонный норвежский городок Вадсё, расположенный на северо-востоке страны в нескольких километрах от границы с Россией , напугала местных жителей. Они решили, что началось ночное вторжение русских, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Разбуженные сигнализацией гражданской обороны горожане в страхе начали названивать в полицию. Ревущая в средине ночи сирена вызвала панику среди населения.

Издание отмечает, что потребовалось 15 минут, чтобы обнаружить и обесточить неожиданно взбесившуюся сигнализацию. Выяснилось, что сирена заработала на старой пожарной станции.

Ян-Олав Шёлберг, сотрудник местной полиции рассказал газете, что многие звонившие горожане подумали, что их атакуют.

Конечно, российские войска не пересекали границу, отмечает издание. Однако почему сработала сигнализация, выяснить пока не удалось.

Норвегия и Россия имеют военные базы вблизи своих северных границ. В Вадсё, в котором проживает около 5000 человек, расположен контингент военной разведки.

Во время Второй мировой войны Вадсё пострадал от воздушных налетов советской авиации, которая бомбила позиции немецких войск, оккупировавших город.

Опасения по поводу гипотетического вторжения российских войск в Европу периодически муссируются в западных СМИ. Так, в январе нынешнего года глава Генштаба Великобритании Николас Картер заявил, что Россия является наиболее серьезной угрозой для Великобритании со времен холодной войны и может начать военные действия гораздо раньше, чем там этого ожидают.

В свою очередь министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон тогда же заявил, что Россия вынашивает планы по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры, которые приведут к хаосу и многочисленным жертвам.