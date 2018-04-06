Лишить мировых рынков: Россия готова к новым санкциям 

Новые санкции Соединенных Штатов, введенные против российских политиков, бизнесменов и отдельных компаний, кроме политической подоплеки, продиктованы и экономическими соображениями. Такое мнение высказал политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
США ввели новые санкции, на этот раз против 38 представителей российского бизнеса, политиков, отдельных компаний. Документ опубликован на сайте американского Минфина.
В списке — министр МВД Владимир Колокольцев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, бизнесмены Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, и другие. Среди компаний-фигурантов санкционного списка — "Рособоронэкспорт", "Ренова", "Русал".
Готовы заранее
Ранее западные СМИ писали, что этот пакет санкций будет «самым агрессивным шагом в отношении российской элиты».
"Я так понимаю, фигуранты были заранее готовы к тому, что стоит ждать санкционных мер, и понятно это было еще несколько месяцев назад, когда американский Минфин озвучил предварительный список", — говорит Станислав Бышок.
Тот предварительный список был масштабным, и «лепить из него можно было что угодно». Там не говорилось, что именно против этих людей будут введены санкции, речь шла о том, что США считают их так или иначе связанными с властью и ответственными за политические действия России, которые Соединенные Штаты полагают для себя неприемлемыми, отметил эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Экономическая подоплека
В любом случае, уверен Бышок, эти новые санкции никакого эффекта не дадут.
"Можно сколько угодно жаловаться на это в любые международные структуры, но нельзя себе представить ситуацию, при которой какая-то структура, например, ВТО, обяжет Соединенные Штаты отменить санкции. Это решение Вашингтона, которое подается в политическом контексте, хотя, конечно, не стоит забывать про экономические интересы", — сказал эксперт.
Если брать тот же «Рособоронэкспорт» — эта структура крайне конкурентоспобна и зачастую выигрывает контракты у американских производителей вооружения. Так что не исключена по некоторым позициям работа лоббистов военно-промышленного комплекса, заметил Станислав Бышок: «Есть внешнеполитическая линия, настроенная на сдерживание России, а есть экономические лоббисты, которые используют политические тренды в своих целях».
Об экономической подоплеке заявили и в Ростехе.
"Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно «Рособоронэкспорт», подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция", — указали в компании.