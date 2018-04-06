Лишить мировых рынков: Россия готова к новым санкциям

Новые санкции Соединенных Штатов , введенные против российских политиков, бизнесменов и отдельных компаний, кроме политической подоплеки, продиктованы и экономическими соображениями. Такое мнение высказал политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

США ввели новые санкции, на этот раз против 38 представителей российского бизнеса, политиков, отдельных компаний. Документ опубликован на сайте американского Минфина

Готовы заранее

Ранее западные СМИ писали, что этот пакет санкций будет «самым агрессивным шагом в отношении российской элиты».

"Я так понимаю, фигуранты были заранее готовы к тому, что стоит ждать санкционных мер, и понятно это было еще несколько месяцев назад, когда американский Минфин озвучил предварительный список", — говорит Станислав Бышок.

Тот предварительный список был масштабным, и «лепить из него можно было что угодно». Там не говорилось, что именно против этих людей будут введены санкции, речь шла о том, что США считают их так или иначе связанными с властью и ответственными за политические действия России , которые Соединенные Штаты полагают для себя неприемлемыми, отметил эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Экономическая подоплека

В любом случае, уверен Бышок, эти новые санкции никакого эффекта не дадут.

"Можно сколько угодно жаловаться на это в любые международные структуры, но нельзя себе представить ситуацию, при которой какая-то структура, например, ВТО , обяжет Соединенные Штаты отменить санкции. Это решение Вашингтона, которое подается в политическом контексте, хотя, конечно, не стоит забывать про экономические интересы", — сказал эксперт.

Если брать тот же «Рособоронэкспорт» — эта структура крайне конкурентоспобна и зачастую выигрывает контракты у американских производителей вооружения. Так что не исключена по некоторым позициям работа лоббистов военно-промышленного комплекса, заметил Станислав Бышок: «Есть внешнеполитическая линия, настроенная на сдерживание России, а есть экономические лоббисты, которые используют политические тренды в своих целях».

Об экономической подоплеке заявили и в Ростехе

"Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно «Рособоронэкспорт», подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция", — указали в компании.