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В храме на Пятницком шоссе 7 апреля проведут освящение пасхальной еды
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В храме на Пятницком шоссе 7 апреля проведут освящение пасхальной еды 

Управа района Митино 33 минуты назад
Фото: Управа района Митино
В субботу, 7 апреля, в храме Всемилостивого Спаса на Пятницком шоссе с 11.00 до 21.00 пройдет освящение пасхальной еды. Об этом сообщили в администрации храма.
Пасхальная исповедь в субботу, 7 апреля, начнется в 20.00. В 23.15 пройдет полунощница. В 00.00 состоится крестный ход.
Напомним, храм Всемилостивого Спаса расположен по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 5.
Молодежь Митина в возрасте от 14 лет в воскресенье, 8 апреля, также примет участие в традиционном пасхальном флешмобе, который пройдет в храме Христа Спасителя. (ср)
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