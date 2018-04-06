В храме на Пятницком шоссе 7 апреля проведут освящение пасхальной еды

В субботу, 7 апреля, в храме Всемилостивого Спаса на Пятницком шоссе с 11.00 до 21.00 пройдет освящение пасхальной еды. Об этом сообщили в администрации храма.

Пасхальная исповедь в субботу, 7 апреля, начнется в 20.00. В 23.15 пройдет полунощница. В 00.00 состоится крестный ход.

Напомним, храм Всемилостивого Спаса расположен по адресу: Пятницкое шоссе, вл. 5.