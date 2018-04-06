Институт водных проблем РАН готовит ТЗ для исследований стоков с Бурнаковской низины

Институт водных проблем РАН готовит техническое задание и обоснование сметной стоимости исследовательских работ по снижению поступления в Волгу загрязненного диффузного стока с территории Бурнаковской низины, прилегающей к сбросному каналу Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, сообщили «ФедералПресс» в пятницу в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Также Институт ведет подготовку предложений по определению соответствующих программ (проектов), в которые возможно включение такой работы.

Как пояснили в нижегородском министерстве, на совещании в Минприроды России 7 декабря 2017 года было поддержано предложение правительства Нижегородской области об участии региона в пилотном проекте по снижению поступления в Волгу загрязненного диффузного стока. В качестве пилотной территории, на которой будут отработаны концепция и технология, предложена Бурнаковская низина. По предоставленным Институтом сведениям, решение вопроса об участии Нижегородской области в пилотном проекте не вошло в план мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

В нижегородском минэкологии добавили, что его представители вошли в состав научно-технического совета при Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) по вопросам снижения поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты посредством диффузного стока.