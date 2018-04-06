Ещё
Институт водных проблем РАН готовит ТЗ для исследований стоков с Бурнаковской низины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Институт водных проблем РАН готовит ТЗ для исследований стоков с Бурнаковской низины 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Институт водных проблем РАН готовит техническое задание и обоснование сметной стоимости исследовательских работ по снижению поступления в Волгу загрязненного диффузного стока с территории Бурнаковской низины, прилегающей к сбросному каналу Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, сообщили «ФедералПресс» в пятницу в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Также Институт ведет подготовку предложений по определению соответствующих программ (проектов), в которые возможно включение такой работы.
Как пояснили в нижегородском министерстве, на совещании в Минприроды России 7 декабря 2017 года было поддержано предложение правительства Нижегородской области об участии региона в пилотном проекте по снижению поступления в Волгу загрязненного диффузного стока. В качестве пилотной территории, на которой будут отработаны концепция и технология, предложена Бурнаковская низина. По предоставленным Институтом сведениям, решение вопроса об участии Нижегородской области в пилотном проекте не вошло в план мероприятий приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».
В нижегородском минэкологии добавили, что его представители вошли в состав научно-технического совета при Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО) по вопросам снижения поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты посредством диффузного стока.
Ранее сообщалось о введении в Нижнем Новгороде режима повышенной готовности для ликвидации пятен нефтепродуктов с поверхности Волги. Источником пятен и радужных разводов в департаменте Росприроднадзора по ПФО называют бывшую сормовскую нефтебазу, функционировавшую с конца XIX века на территории, прилегающей к реке. Специалисты Росприроднадзора констатировали локальность загрязнения грунтов и грунтовых вод на территории в районе Бурнаковской низины. Глава департамента Росприроднадзора по ПФО Олег Кручинин констатировал, что территория Бурнаковской низины не вошла в приоритетный федеральный проект по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин отправил в отставку глав МВД и УФСИН Удмуртии Тулеев не собирается становиться спикером парламента Кемеровской области Лавров ответил на сообщения о разработке «Новичка» под Саратовом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов227
США ввели санкции против российских бизнесменов255
На Украине угрожают взорвать Крымский мост370
В США заговорили об угрозе военным летчикам30
Малышева оправдалась за скандал с собаками646
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение