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В Митине на одном из пешеходных переходов отремонтировали светофор
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В Митине на одном из пешеходных переходов отремонтировали светофор 

Управа района Митино 33 минуты назад
Фото: Управа района Митино
Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор на улице Митинская. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».
Как отмечается в официальном ответе руководства столичного департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, размещенном на портале, специалисты устранили короткое замыкание сигнального кабеля.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)
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