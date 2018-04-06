В Митине на одном из пешеходных переходов отремонтировали светофор

Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор на улице Митинская. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».

Как отмечается в официальном ответе руководства столичного департамента

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, размещенном на портале, специалисты устранили короткое замыкание сигнального кабеля.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)