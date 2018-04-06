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В Мордовии из-за угрозы гибели застраховали 32 тысячи гектаров озимых
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В Мордовии из-за угрозы гибели застраховали 32 тысячи гектаров озимых 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мордовии застраховали озимые пшеницу и рожь на площади около 32 тыс. га. 18 тыс. га из них застрахованы на условиях господдержки. По предварительным оценкам национального союза агростраховщиков (НСА), ущерб может затронуть не менее 80 хозяйств региона. Аграрии могут понести значительные убытки.
По информации «Коммерсанта», к началу апрелю озимые и зимующие сельхозкультуры застрахованы с господдержкой только в 24 субъектах России.
Напомним, 23 марта в Мордовии был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой гибели сельскохозяйственных культур. Соответствующий указ накануне подписал глава Мордовии Владимир Волков. В документе поясняется, что на полях в районах республики наблюдается образование ледяной корки.
Фото:kurganobl.ru.jpg
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