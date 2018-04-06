Деятельность кинотеатра, трех кафе и магазина запрещена в Волгодонске

Деятельность кинотеатра, трех кафе и магазина запрещена в Волгодонске по итогам проверки соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены в кинотеатре, кафе «I food», «Гинза» и «Феллини» развлекательного центра «Комсомолец».

В частности, из-за перепланировки здания в нем уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация поврежденных электрических изделий.

Нарушения выявлены также в магазине «Галактика» торгового комплекса «Атлант», где эвакуационные выходы из торгового зала не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри.

По итогам проверок прокуратура города направила в суд иски к заведениям с требованием устранить выявленные нарушения и применить обеспечительные меры.

Определениями Волгодоснкого райсуда деятельность кинотеатра кафе и магазина запрещена.