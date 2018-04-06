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Деятельность кинотеатра, трех кафе и магазина запрещена в Волгодонске
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Деятельность кинотеатра, трех кафе и магазина запрещена в Волгодонске 

АиФ Ростов 33 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Деятельность кинотеатра, трех кафе и магазина запрещена в Волгодонске по итогам проверки соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены в кинотеатре, кафе «I food», «Гинза» и «Феллини» развлекательного центра «Комсомолец».
В частности, из-за перепланировки здания в нем уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация поврежденных электрических изделий.
Нарушения выявлены также в магазине «Галактика» торгового комплекса «Атлант», где эвакуационные выходы из торгового зала не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри.
По итогам проверок прокуратура города направила в суд иски к заведениям с требованием устранить выявленные нарушения и применить обеспечительные меры.
Определениями Волгодоснкого райсуда деятельность кинотеатра кафе и магазина запрещена.
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