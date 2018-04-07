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Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
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Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Борьба продолжалась около минуты и была снята очевидцами.
Жители штата Аризона стали свидетелями смертельной схватки северно-американской рыси и гремучей змеи, которая произошла прямо на проезжей части возле одного из частных домов. Видер инцидента было выложено в Сеть.
Борьба продолжалась около минуты, победителем в ней вышел хищник семейства кошачьих, который в итоге ушел с добычей в зубах.
«К счастью, мы в этот момент находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними — последнее, чего бы я хотела», — цитирует Daily Mail одного из очевидцев драки животных.
Смелость рыси объясняется тем, что эти животные невосприимчивы к яду гремучей змеи, поэтому для них не представляется опасть быть укушенными даже множество раз.
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