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Битва дикой природы: американка сняла жесткую битву змеи и рыси
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Битва дикой природы: американка сняла жесткую битву змеи и рыси 

Мир24 31 минуту назад
Фото: Мир24
Жительница американского штата Аризона случайно увидела битву между рысью и гремучей змей. Момент схватки она сняла на видео, сообщает UPI.
По словам Лауры, работающей агентом по недвижимости, она ехала на машине вместе с семейной парой, чтобы показать дом на продажу. В тот момент, когда практически подъехали к зданию, они стала свидетелем жестокой схватки между змеей и хищником.
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«Гремучая змея укусила рысь. Дикая кошка вскочила. Они дрались несколько минут. Это было, как будто в другой реальности», — рассказала Лаура.
Все это время им пришлось ждать в машине, когда все закончится.
«Если бы мы шли пешком, я бы не приблизилась. Последнее, что я хотел бы сделать, — это встать между рысью и змеей», — призналась американка. Она добавила, что схватка закончилась победой рыси, которая унесла змею с собой.
В свою очередь эксперты дикой природы отметили, что яд гремучей змеи не опасен для рыси, а для человека он может стать смертельным.
Ранее с «дикой природой» пришлось столкнуться семье из американского штата Колорадо. Они спасли свою собаку от нападения пумы.
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