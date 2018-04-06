Олег Трошин покинул пост руководителя СУ СКР по Пензенской области 

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, передает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Уважаемые коллеги! Мною принято решение оставить службу в органах Следственного комитета Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий, установленных законом. Я выражаю глубокую благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств, всем тем, с кем мы смогли достичь высоких результатов служебной деятельности», — сообщил Олег Трошин в своем обращении.
Напомним, Олег Трошин занимал пост руководителя территориального управления СКР с 2011 года. До этого он был начальником управления следственного комитета при прокуратуре России по Пензенской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР региона