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Олег Трошин покинул пост руководителя СУ СКР по Пензенской области
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Олег Трошин покинул пост руководителя СУ СКР по Пензенской области 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, передает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Уважаемые коллеги! Мною принято решение оставить службу в органах Следственного комитета Российской Федерации в связи с истечением срока полномочий, установленных законом. Я выражаю глубокую благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств, всем тем, с кем мы смогли достичь высоких результатов служебной деятельности», — сообщил Олег Трошин в своем обращении.
Напомним, Олег Трошин занимал пост руководителя территориального управления СКР с 2011 года. До этого он был начальником управления следственного комитета при прокуратуре России по Пензенской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР региона
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