Открытые мастер-классы по йоге и зумбе пройдут в районе Марьино

В честь Всемирного дня здоровья 7 апреля в районе Марьино на базе библиотеки №129 состоятся открытые спортивные занятия — всех желающих научат зумбе и йоге.

— Оздоровительные программы пройдут нон-стопом, с 16.00 до 22.00, — пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова

В 16.00 для всех желающих проведут разминку, в 17.30 стартует открытый мастер-класс по зумбе для подростков от 12 лет, в 18.30 зумбе научат взрослых.

В 20.00 начнется открытый мастер-класс «Йога для здоровья позвоночника». Участие во всех программах бесплатное. Обязательная регистрация: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/693060/.

Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)