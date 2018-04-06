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Открытые мастер-классы по йоге и зумбе пройдут в районе Марьино
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Открытые мастер-классы по йоге и зумбе пройдут в районе Марьино 

Управа района Марьино 36 минут назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
В честь Всемирного дня здоровья 7 апреля в районе Марьино на базе библиотеки №129 состоятся открытые спортивные занятия — всех желающих научат зумбе и йоге.
— Оздоровительные программы пройдут нон-стопом, с 16.00 до 22.00, — пояснила заведующая библиотекой Елена Пеленова.
В 16.00 для всех желающих проведут разминку, в 17.30 стартует открытый мастер-класс по зумбе для подростков от 12 лет, в 18.30 зумбе научат взрослых.
В 20.00 начнется открытый мастер-класс «Йога для здоровья позвоночника». Участие во всех программах бесплатное. Обязательная регистрация: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/693060/.
Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)
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