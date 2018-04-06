«Ночлежка» собирает куличи и пасхальные яйца для петербургских бездомных

До 13 апреля «Ночлежка» собирает пасхальные куличи и яйца для бездомных жителей города. Каждый день за помощью благотворительной организации обращается до 400 человек.

Все собранные угощения сотрудники и волонтеры «Ночлежки» будут раздавать нуждающимся в пункте обогрева на Минеральной улице, на стоянках «Ночного автобуса», в приюте организации и на приеме в консультационной службе.

«Пасха — значимый праздник для большого числа самых разных людей, в том числе и не имеющих дома. Мы проводим пасхальную акцию для бездомных, независимо от их религиозных взглядов. Как минимум — это один из редких способов для нуждающихся людей почувствовать, что праздники не обходят их стороной, а общество не забыло о них», — говорит Григорий Свердлин , председатель благотворительной организации «Ночлежка».

Приносить пасхальные угощения можно с 10 до 22 часов по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы около дома 1).

До этого «Ночлежка» уже собирала подарки бездомным на 8 марта и Новый год.

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