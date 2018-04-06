Новые санкции США, «Сумма» и Telegram. «Прайм» выбрал главные события недели

НОВЫЕ САНКЦИИ

США объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ , и заверили, что все ограничения были тщательно скоординированы с союзниками, в том числе в Европе. Они стали ответом на «дестабилизирующее поведение РФ» и касаются как Крыма Украины , так и Сирии и кибератак. Это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества, заявили в администрации. При этом санкции не направлены против народа России, с которой США по-прежнему готовы вести диалог, подчеркивают в Вашингтоне. В Госдуме в этой связи констатировали, что санкции США носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы американского ОПК и являются недобросовестной конкуренцией.

ДЕЛО «СУММЫ»

Важным для экономики и бизнеса событием стал арест в минувшие выходные совладельцев группы «Сумма» — Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, растрате, неуплате налогов и создании преступного сообщества. Братья арестованы до 30 мая, но до сих пор обвинение им не предъявлено. Если вина будет доказана, им может грозить более 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы. Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства Магомедовых. Кроме них, в мошенничестве и участии в преступном сообществе подозревают гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова.

На фоне ареста акции крупнейших активов «Суммы» показали падение. Это коснулось, в частности, Новороссийского морского торгового порта (НМТП)#Председатель совета директоров ООО «Группа „Сумма“ Зиявудин Магомедов , которым компания владеет напополам с »Транснефтью" . Как стало известно, последняя приостановила переговоры с «Суммой» о покупке доли в НМТП. При этом ФАС в связи с арестом Магомедовых не изменила свою позицию по этой сделке — она уже согласована, и стороны вправе сами решать, выходить на нее или нет. В некоторых других компаниях, где совладельцем является «Сумма», ее представители не явились на запланированные мероприятия, либо последние вовсе не состоялись. По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бизнес Магомедовых может оказаться в очень тяжелом состоянии из-за их ареста.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" КРЕПНЕТ

На этой неделе компания-оператор экспортного газопровода «Северный поток–2» — Nord Stream 2 AG — получила разрешение Финляндии на реализацию проекта в финской исключительной экономической зоне. Там пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра. В ближайшие недели ожидается получение от Финляндии второго разрешения на строительство, положенного по закону. Это уже второе согласие от европейской страны — первой была Германия , которая уже дала все необходимые разрешения. По оценке «Газпрома», с вводом новых газопроводов РФ снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов. Теперь слово за Данией Швецией и Россией. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.

Продолжительные переговоры с северными странами не выглядят необычными: они таким образом пытаются выбить себе политические преференции внутри Евросоюза , считают эксперты. Противники «Северного потока-2» тоже активизировались. Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета проекта и предложили инициировать консультации с ЕК по этому вопросу. В Раде пояснили, что из-за газопровода утвердится «абсолютная монополия» России на газовом рынке Европы. Но даже без него «Газпром» продолжает увеличивать объемы поставок — так, в марте он поставил абсолютный рекорд по экспорту в дальнее зарубежье, в том числе, в европейском направлении.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЗГОРАЮТСЯ

#Трубы для газопровода «Северный поток 2»

Торговое противостояние между Китаем и США в течение недели набирало обороты. Президент Дональд Трамп поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 млрд долларов. В начале апреля США уже решили повысить эти пошлины на 50 млрд долларов. В ответ Китай заявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин. Пока движения навстречу друг другу стороны не демонстрируют — Пекин открыл спор о возможных пошлинах США в рамках ВТО и заявил, что готов защищать свои торговые интересы любыми средствами. Вашингтон, в свою очередь, заверил, что готов к диалогу, однако сохранять гигантский торговый дефицит с КНР — 500 млрд долларов — больше не может.

Эта ситуация ударила по мировым фондовым рынкам — инвесторы опасаются, что разгорающаяся глобальная торговая война негативно скажется на экономике в целом. Под ударом могут оказаться целые отрасли — металлургия, автомобилестроение, финансовая сфера. На этом фоне теряют в цене акции как американских, так и азиатских компаний — негатив не может перебить даже выходящая время от времени позитивная макростатистика. Снижаются и биржи Европы, а после каждого резкого заявления сторон падают цены на сырьевые товары, в том числе, нефть. Доллар также чувствует себя нестабильно. Выигрывает от этой ситуации пока лишь признанный во всем мире «актив-убежище» — золото. Это традиционно происходит в периоды геополитической и экономической напряженности.

МОСБИРЖУ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ИНСАЙД

#Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней

В четверг в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства появилось сообщение о том, что Московскую биржу после проверки ЦБ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации. В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам, говорится в сообщении.

Кроме того, в списки инсайдеров не были включены члены ревизионной комиссии, в обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства. Банк России также направил инсайдерам предписания, а бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений. В пресс-службе биржи в этой связи сообщили, что Генпрокуратура проверяла всю деятельность биржи в 2016 году, тогда были наложены штрафы на 600 тысяч рублей. Мосбиржа согласилась с тем, что ряд замечаний справедлив, виновные понесли наказание, меры по предотвращению подобных ситуаций уже приняты. Акции биржи на сообщение Генпрокуратуры не отреагировали.

TELEGRAM НА ГРАНИ БЛОКИРОВКИ

Московская биржа

В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд об ограничении доступа к Telegram в РФ. Суд получение иска подтвердил. В среду истек 15-дневный срок, отведенный ведомством администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозилось подать в суд иск о блокировке, что в итоге и сделало. При этом в понедельник стало известно, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Однако в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что ведомство не получало официального ответа Telegram.

Юристы мессенджера сообщают, что иск Роскомнадздора пока не получили, а как только получат, подготовят свои возражения. Позиция Telegram остается прежней — компания считает требования незаконными, а блокировку необоснованной. В Telegram ранее объясняли, что шифрование сообщений происходит непосредственно на устройстве пользователя, поэтому предоставление ключей шифрования спецслужбам технически невыполнимо. Такие же решения реализованы и в других мессенджерах. Так, о шифровании на устройствах пользователей говорили в Viber. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил готовность помочь с поправками в закон, требующий от мессенджеров ключи шифрования.

ЦБ РАЗДЕЛИЛ АКТИВЫ

# Мессенджер Telegram

Центробанк обозначил контуры будущего разделения активов санируемых и оздоравливаемых банков на плохие и хорошие. По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, банк плохих и непрофильных активов будет создан из балансов нескольких банков — "Рост банка" , «Траста», Автовазбанка Промсвязьбанка . Основным станет «Траст»— он будет работать как фонд прямых инвестиций, но не как кредитная организация. В течение 2018 года у него может быть отозвана лицензия. В банк плохих долгов войдут активы примерно на 1,1 трлн рублей, его докапитализация не планируется. При этом Банк России рассчитывает вернуть 40-60%, хотя эксперты сомневаются в реальности достижения этого уровня.

Ппосле очищения хорошие активы первых двух банков будут переданы в Бинбанк "ФК Открытие" . При этом бывшие собственники «Открытия» и Бинбанка оценивают активы, переданные ими в рамках санации на баланс банков, в 440 млрд рублей, Банк России — в 100 млрд рублей. Особая история с Промсвязьбанком, который будет обслуживать гособоронзаказ. После разделения активов ЦБ планирует дополнительно его докапитализировать на 130 млрд рублей за счет выкупа ОФЗ с балансов санируемых банков, после чего процесс докапитализации всех взятых на санацию банков будет завершен. Всего ЦБ РФ в рамках санации выделил на ликвидность «ФК Открытие», Бинбанку и Промсвязьбанку 710 млрд рублей, 418 млрд рублей и 330 млрд рублей соответственно.

В начале недели стало известно, что авиавласти РФ с 5 апреля собрались отозвать очередные допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air. Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала "Уральским авиалиниям" в полетах из нескольких городов РФ. Минтранс РФ , в свою очередь пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air в 10 городов РФ. После этого таджикская сторона приостановила полеты нескольких российских авиакомпаний. Так, со 2 апреля отзывался ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — «Уральских авиалиний», UTair , «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса».

Договориться удалось довольно быстро. В ходе переговоров в среду ограничения были сняты. Стороны договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном, а также подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, Жуковский-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд. Также участники переговоров отметили увеличение объема перевозок между странами. По итогам прошлого года рост составил 14%.

#Кабина пилотов