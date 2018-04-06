Где в Белгороде можно написать «Тотальный диктант»? 

Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля во всех городах страны. «АиФ-Черноземье» публикует список площадок в Белгородской области.
Факультет журналистики БелГУ, ул. Победы, 85, корп. 17. Открытая площадкаЦентр молодёжных инициатив п. Борисовки, пл. Ушакова, 20А. Открытая площадкаНаучная библиотека, ул. Попова, 39а. Обязательная регистрацияИсторико-филологический факультет БелГУ, ул. Студенческая, 14, корп. 2, ауд. 231. Открытая площадкаИнститут искусств и культуры, ул. Королёва, 7, вход «Концертный зал». Открытая площадка