Ещё
Где в Белгороде можно написать «Тотальный диктант»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где в Белгороде можно написать «Тотальный диктант»? 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля во всех городах страны. «АиФ-Черноземье» публикует список площадок в Белгородской области.
Факультет журналистики БелГУ, ул. Победы, 85, корп. 17. Открытая площадкаЦентр молодёжных инициатив п. Борисовки, пл. Ушакова, 20А. Открытая площадкаНаучная библиотека, ул. Попова, 39а. Обязательная регистрацияИсторико-филологический факультет БелГУ, ул. Студенческая, 14, корп. 2, ауд. 231. Открытая площадкаИнститут искусств и культуры, ул. Королёва, 7, вход «Концертный зал». Открытая площадка
АиФ: последние новости
Инвестору сказали «нет»? Появится ли новый завод в Орле Чья труба? Удастся ли решить проблему коммунальных сетей в Тамбове Четверо воронежцев погибли, надышавшись угарным газом в гараже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов227
США ввели санкции против российских бизнесменов255
На Украине угрожают взорвать Крымский мост370
В США заговорили об угрозе военным летчикам30
Малышева оправдалась за скандал с собаками646
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение