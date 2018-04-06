Hyperloop Transportation Technologies открывает в Бразилии первый глобальный инновационный центр логистики XO Square

Мероприятие по запуску проекта состоится на новом объекте в Контажене в пятницу, 6 апреля 2018 года при участии руководителей компании HyperloopTT, местных должностных лиц, компаний-партнеров и доктора Ивонны Кагл, всемирного посла компании Hyperloop TT и астронавта NASA

Официальную поддержку центру оказывают правительство штата Минас-Жерайс, Исследовательский фонд штата Минас-Жерайс (FAPEMIG), Промышленная федерация штата Минас-Жерайс (FIEMG) и муниципалитет Контажена.

Соглашение было заключено в рамках государственно-частного партнерства; инвестиции на первом этапе составили около $7,85 млн и включали взносы компании HyperloopTT, Секретариата экономического развития, науки, техники и высшего образования (SEDECTES), а также частных инвесторов. Кроме того, муниципалитет Контажена предоставил под строительство участок площадью 2,2 га и 4 тыс. кв. м.

«Штат Минас-Жерайс и в частности город Контажен являются одним из самых значимых логистических распределительных центров в Бразилии », — заявил Бибоп Греста, председатель правления компании HyperloopTT. «Стратегическое географическое расположение, высокая концентрация крупных отраслевых игроков и приверженность инновациям делают это место идеальным для размещения центра XO Square».

«Мы решили заняться проблематикой транспорта почти 5 лет назад; в этой сфере много проблем, которые необходимо решить, помимо строительства Hyperloop. Экосистемы, такие как XO Square, играют ключевую роль в совместном решении данной проблемы, — сказал Дирк Альборн, CEO компании HyperloopTT. — Если у вас есть или вы ищете логистические решения, приходите в Бразилию».

«Правительство штата Минас-Жерайс работает над программой развития инноваций и предпринимательства, поощряя молодых людей к участию в исследованиях и разработке технологий. Наша цель — объединить крупные компании и стартапы, генерируя умные бизнес-решения для разных сфер. То факт, что в штате Минас-Жерайс будет размещен исследовательский центр компании HyperloopTT, означает, что мы вносим вклад в экономический рост штата по различным направлениям, таким как наука, технологии и инновации. Этот проект укрепляет и повышает доверие к действиям правительства», — заявил секретарь SEDECTES Мигель Корреа.

По словам мэра Контажена Алекса де Фрейта, администрация города стимулирует инновационное развитие, используя логистический потенциал города, а также инвестиции в размере более 1 млрд бразильских реалов, которые будут вложены в городскую транспортную систему в ближайшие три года. «Контажен известен как исторический центр промышленности штата, мы делаем ставку на новую промышленную революцию в столице штата Белу-Оризонти. Эффект от такого шага будет очень положительным с точки зрения создания благосостояния, приобретения знаний и самоуважения населения», — отметил мэр города Контажена.