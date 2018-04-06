Минкавказ: улучшение инвестклимата будет одним из приоритетов развития СКФО в 2018 году

ЕССЕНТУКИ , 6 апреля. / ТАСС /. Улучшение инвестиционного климата на Северном Кавказе будет в числе приоритетных задач развития федерального округа на 2018 год, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

По его словам, в 2017 году в округ привлекли более 503 млрд рублей. «Мы имеем небольшой рост, сама цифра значительная, но нам есть над чем работать… Мы говорим, что у нас конкуренция за инвестиции, в том числе и межрегиональная, поэтому без дальнейшего использования лучших практик, серьезнейшего внимания этому вопросу, мы можем очень многое потерять», — пояснил Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

Он отметил, что в приоритете — «дальнейшее развитие инвестиционного климата на территории СКФО». «Мы видим, где у нас есть позитивные результаты, но мы много где пока отстаем. Если брать статистику, которую делает Агентство стратегических инициатив , регионы Северного Кавказа, к сожалению, пока не на первом месте и даже не в первой десятке», — сказал он.