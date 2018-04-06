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Минкавказ: улучшение инвестклимата будет одним из приоритетов развития СКФО в 2018 году
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Минкавказ: улучшение инвестклимата будет одним из приоритетов развития СКФО в 2018 году 

ТАСС 36 минут назад
ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Улучшение инвестиционного климата на Северном Кавказе будет в числе приоритетных задач развития федерального округа на 2018 год, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
По его словам, в 2017 году в округ привлекли более 503 млрд рублей. «Мы имеем небольшой рост, сама цифра значительная, но нам есть над чем работать… Мы говорим, что у нас конкуренция за инвестиции, в том числе и межрегиональная, поэтому без дальнейшего использования лучших практик, серьезнейшего внимания этому вопросу, мы можем очень многое потерять», — пояснил Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.
Он отметил, что в приоритете — «дальнейшее развитие инвестиционного климата на территории СКФО». «Мы видим, где у нас есть позитивные результаты, но мы много где пока отстаем. Если брать статистику, которую делает Агентство стратегических инициатив, регионы Северного Кавказа, к сожалению, пока не на первом месте и даже не в первой десятке», — сказал он.
Заседание Общественного совета проходит в пятницу в здании Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках. С докладом о работе ведомства в 2017 году выступил министр, также членам совета представлена Публичная декларации целей и задач министерства на 2018 год.
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