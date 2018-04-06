Единороссы поддержат создание Фонда поддержки национальных языков России

АНОСИНО / Московская область /, 6 апреля. / ТАСС /. Депутаты от фракции "Единая Россия" поддержат создание в России Фонда поддержки национальных языков. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам работы секции «Социальная политика» в рамках расширенного заседания фракции, участие в котором приняли главы профильных министерств.

Он отметил, идея создания фонда родилась непосредственно в ходе работы секции. Политик пояснил, что в ряде регионов страны «сложилась кризисная ситуация с национальным языком и преподаванием на национальных языках». По словам первого замруководителя фракции, очень многие республики не могут выпустить и лицензировать учебники на национальных языках, поскольку участие в подобной работе должны принимать авторские коллективы, которые их составят, а также те эксперты, которые смогут оценить содержание написанных учебников.

"Было предложено создать общероссийский фонд поддержки национальных языков России. Думаем, что эта идея крайне интересная, могла бы быть поддержана нашей фракцией", — заявил Исаев.