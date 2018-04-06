Ещё
Единороссы поддержат создание Фонда поддержки национальных языков России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единороссы поддержат создание Фонда поддержки национальных языков России 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" поддержат создание в России Фонда поддержки национальных языков. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам работы секции «Социальная политика» в рамках расширенного заседания фракции, участие в котором приняли главы профильных министерств.
Он отметил, идея создания фонда родилась непосредственно в ходе работы секции. Политик пояснил, что в ряде регионов страны «сложилась кризисная ситуация с национальным языком и преподаванием на национальных языках». По словам первого замруководителя фракции, очень многие республики не могут выпустить и лицензировать учебники на национальных языках, поскольку участие в подобной работе должны принимать авторские коллективы, которые их составят, а также те эксперты, которые смогут оценить содержание написанных учебников.
"Было предложено создать общероссийский фонд поддержки национальных языков России. Думаем, что эта идея крайне интересная, могла бы быть поддержана нашей фракцией", — заявил Исаев.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор: "Макдональдс" обязан маркировать продукцию, реализуемую через "МакАвто" Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности" Акции "Русала" и EN+ на Мосбирже упали на 10-20% после попадания в санкционный список США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов227
США ввели санкции против российских бизнесменов255
На Украине угрожают взорвать Крымский мост370
В США заговорили об угрозе военным летчикам30
Малышева оправдалась за скандал с собаками646
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение