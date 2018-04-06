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Освящение куличей в храме на Верхней Масловке продлится до 16.00
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Освящение куличей в храме на Верхней Масловке продлится до 16.00 

Управа района Аэропорт города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В храме преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке 7 апреля в 11.30 начнется освящение пасхальных яств. Приносить куличи и пасхи можно будет до 16.00. Об этом рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Леонов.
− Главная пасхальная служба начнется в нашем храме в Великую субботу в 23.30 с полуночницы. После этого ровно в полночь начнется крестный ход, а затем состоятся заутреня и пасхальная литургия, − сообщил Владимир Леонов.
Напомним, что храм Андрея Рублева находится по адресу ул. Верхняя Масловка, владение 1. (мю)
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