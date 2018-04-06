Слуцкий уверен, что Россия адекватно ответит на новые санкции США

"Для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований. Это проявление оголтелой антироссийской истерии, развернутой в Соединенных Штатах и успешно экспортируемой ими на европейский континент. Плюс Вашингтон продолжает использовать санкционный инструмент для обеспечения конкурентного преимущества американских компаний на мировых рынках", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, «все это только углубляет пропасть в российско-американских отношениях». «Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия , как и во всех предыдущих случаях, ответит адекватно», — заключил глава комитета.