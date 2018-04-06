В Саратове председателя ЖСК проверят за призыв «жрать снег»

Саратове областная государственная жилищная инспекция проверит руководство ЖСК, которое разместило на платежных документах грубое обращение к жильцам.

Как рассказали в госжилинспекции, на платежках, которые получили жильцы одного из многоэтажных домов, был размещен Интернет-мем: «Люди, помогите весне, жрите снег».

Однако юмор оценили не все жители дома, некоторые обиделись, тем более что ранее высказывали претензии председателю ЖСК из-за неубранного во дворе льда и снега.

— Председатель этого жилищно-строительного кооператива объяснил нашим сотрудникам, что это была первоапрельская шутка, он также пообещал извиниться перед обидевшимися жильцами, — рассказала пресс-секретарь инспекции Анна Ивановна.

Тем не менее, поскольку ранее у жильцов дома были претензии в связи с плохой уборкой двора, госжилинспекция проведет проверку ЖСК.