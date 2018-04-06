Ещё
В Саратове председателя ЖСК проверят за призыв «жрать снег»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове председателя ЖСК проверят за призыв «жрать снег» 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
В Саратове областная государственная жилищная инспекция проверит руководство ЖСК, которое разместило на платежных документах грубое обращение к жильцам.
Как рассказали в госжилинспекции, на платежках, которые получили жильцы одного из многоэтажных домов, был размещен Интернет-мем: «Люди, помогите весне, жрите снег».
Однако юмор оценили не все жители дома, некоторые обиделись, тем более что ранее высказывали претензии председателю ЖСК из-за неубранного во дворе льда и снега.
— Председатель этого жилищно-строительного кооператива объяснил нашим сотрудникам, что это была первоапрельская шутка, он также пообещал извиниться перед обидевшимися жильцами, — рассказала пресс-секретарь инспекции Анна Ивановна.
Тем не менее, поскольку ранее у жильцов дома были претензии в связи с плохой уборкой двора, госжилинспекция проведет проверку ЖСК.
— На мой взгляд, это неуместная, грубая, плоская шутка. Жильцы дома, вправе провести собрание и переизбрать руководство, в связи с утратой доверия. Другой вопрос, насколько они в этом будут единодушны. Состава административного правонарушения в таких действиях нет, в тоже время в УК есть статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», проверку присутствует ли в действиях руководителя данной организации состав такого преступления может провести прокуратура, — считает юрист Александр Никитин.
Российская Газета: последние новости
Суд поддержал требование Роспотребнадзора к "Макдональдсу" Россия и Беларусь выступили против вмешательства в дела государств Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев получил депутатский мандат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов227
США ввели санкции против российских бизнесменов255
На Украине угрожают взорвать Крымский мост370
В США заговорили об угрозе военным летчикам30
Малышева оправдалась за скандал с собаками646
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение