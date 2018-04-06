ФАС признала «Тинькофф банк» нарушителем за вводящую в заблуждение рекламу

"Данная реклама распространялась в эфире телеканалов и такие привлекательные для потребителя условия озвучивались в рекламе голосом актрисы. В то же время в нижней части видеоролика мелким трудно читаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент годовых на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а кэш-бек 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком", — говорится в сообщении.

Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий, добавляет служба.

По мнению ФАС, распространение рекламы таким образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей, что является недопустимым в силу действующего законодательства.

"Таким образом, АО «Тинькофф Банк» признано нарушившим часть 7 статьи 5, пункт 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе", — подытожили в ФАС.