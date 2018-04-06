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Толстой назвал санкции США в отношении России бессмысленным шагом
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Толстой назвал санкции США в отношении России бессмысленным шагом 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Санкции США — это злой и бессмысленный шаг в никуда, они не дадут результатов, а приведут лишь к ухудшению и без того непростых отношений стран, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.
"Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений", — заявил Толстой журналистам в пятницу.
Политик подчеркнул, что попытка со стороны США диктовать свою волю Москве, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политическое и дипломатическое фиаско.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
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