Толстой назвал санкции США в отношении России бессмысленным шагом

"Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений", — заявил Толстой журналистам в пятницу.

Политик подчеркнул, что попытка со стороны США диктовать свою волю Москве, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политическое и дипломатическое фиаско.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.