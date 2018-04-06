Ещё
В Ивановской области в 2018 году отремонтируют 30 отделений почты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ивановской области в 2018 году отремонтируют 30 отделений почты 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Тридцать отделений почтовой связи отремонтируют в Ивановской области в 2018 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщили в пресс-службе, в пятницу власти региона и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на четыре года с возможностью пролонгации.
"В 2018 году планируется произвести ремонт 30 отделений почтовой связи в Ивановской области. Сегодня врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и глава «Почты России» Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Ивановской области. Документом предполагается оптимизация структуры сети почтовой связи, совершенствование системы управления и логистики. Также среди направлений взаимодействия — повышение доступности почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах, внедрение и развитие социально значимых и новых высокотехнологических услуг", — сказали в пресс-службе.
Врио губернатора отметил, что необходимо принимать меры, направленные на увеличение зарплат работников почты, в том числе за счет возможностей для оказания новых услуг.
"Николай Подгузов заявил, что вопросы функционирования отделений почты будут решаться совместно областной властью, в том числе, задачи по открытию отделений в новых развивающихся микрорайонах. Вместе с тем предстоит провести анализ экономических показателей работы всех 310 отделений и предпринять ряд мер по повышению эффективности их работы", — отмечается в сообщении.
В состав «Почты России» в Ивановской области входят восемь почтамтов, работают 310 отделений почтовой связи. Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 40 тыс. граждан. В год филиал пересылает более 18 млн писем и 600 тыс. посылок, около 700 тыс. денежных переводов. Филиал ежемесячно доставляет пенсионные и социальные выплаты свыше 250 тыс. граждан Ивановской области.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор: "Макдональдс" обязан маркировать продукцию, реализуемую через "МакАвто" Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности" Акции "Русала" и EN+ на Мосбирже упали на 10-20% после попадания в санкционный список США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов234
США ввели санкции против российских бизнесменов277
В США заговорили об угрозе военным летчикам40
На Украине угрожают взорвать Крымский мост373
Малышева оправдалась за скандал с собаками647
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение