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США до 5 июня разрешили ряд расчетов с компаниями РФ, попавшими под новые санкции
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США до 5 июня разрешили ряд расчетов с компаниями РФ, попавшими под новые санкции 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
США разрешили до 5 июня проводить ряд расчетов с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, до 7 мая — сделки по выводу активов из них, говорится в материалах департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).
В частности, до 5 июня разрешены некоторые расчеты с этими компаниями, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений. «Транзакции, которые необходимы для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США, действовавших до 6 апреля, могут проводиться до 12.01 по североамериканскому восточному времени 5 июня», — говорится в материалах OFAC.
Это касается транзакций между юридическими или физическими лицами из США и российскими компаниями, включенными в пятницу в санкционный список: "Агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», En+ Group, группа «ГАЗ», "Русал", "Евросибэнерго", группа «Ренова», "Русские машины", "Газпром бурение", «B?Финанс», «Ладога менеджмент», а также любых активов, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
Кроме того, США до 7 мая разрешили своим гражданам и юридическим лицам передать долг, капитал и другие активы в EN+ Group, «Русале» и группе «ГАЗ» лицам вне юрисдикции США. В этот срок разрешается также оказывать содействие в проведении таких сделок между нерезидентами США.
При этом граждане США или юридические лица должны в течение 10 дней после 7 мая и 5 июня предоставить OFAC подробный отчет о каждой совершенной сделке, включая имена и адреса участвующих сторон и сроки проведения сделок.
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