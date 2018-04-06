США до 5 июня разрешили ряд расчетов с компаниями РФ, попавшими под новые санкции

США разрешили до 5 июня проводить ряд расчетов с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, до 7 мая — сделки по выводу активов из них, говорится в материалах департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В частности, до 5 июня разрешены некоторые расчеты с этими компаниями, необходимые для поддержания или прекращения действующих контрактов или соглашений. «Транзакции, которые необходимы для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США, действовавших до 6 апреля, могут проводиться до 12.01 по североамериканскому восточному времени 5 июня», — говорится в материалах OFAC.

Кроме того, США до 7 мая разрешили своим гражданам и юридическим лицам передать долг, капитал и другие активы в EN+ Group, «Русале» и группе «ГАЗ» лицам вне юрисдикции США. В этот срок разрешается также оказывать содействие в проведении таких сделок между нерезидентами США.

При этом граждане США или юридические лица должны в течение 10 дней после 7 мая и 5 июня предоставить OFAC подробный отчет о каждой совершенной сделке, включая имена и адреса участвующих сторон и сроки проведения сделок.