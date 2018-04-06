Прокуратура держит на контроле паводковую обстановку в Воронежской области

Развитие паводковой ситуации в Воронежской области находится на особом контроле прокуратуры области, сообщили в пресс-службе ведомства 6 апреля.

В настоящее время в зоне подтопления находится около тысячи приусадебных участков с населением порядка три тысячи человек, подтоплены низководные мосты. На территории Калачеевского района, села Гвазда Бутурлиновского района введен режим ЧС.

«К числу факторов, оказывающих влияние вод, относятся прорывы гидротехнических сооружений, сброс вод из переполненных водных объектов, интенсивное снеготаяние, а также неудовлетворительное состояние русел рек», — сообщили в пресс-службе ведомства.