Патрушев: наркотрафик из Афганистана в Россию значительно сократился

"Центральный маршрут, по которому наркотики больше поставлялись [из Афганистана] к нам в Россию, значительно сократился", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. Патрушев добавил, что из трех существующих маршрутов распространения афганских наркотиков большей популярностью у наркогруппировок стали пользоваться западный и восточный маршруты.

Секретарь Совбеза РФ отметил и эффективную борьбу с терроризмом. «Количество терактов сократилось, эффективность работы наших ведомств по пресечению терроризма и экстремизма растет», — подчеркнул он.