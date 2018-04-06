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Во дворе дома на улице Трофимова восстановили освещение
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Во дворе дома на улице Трофимова восстановили освещение 

Управа Южнопортового района 45 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 16А по улице Трофимова заменили электролампу в светильнике на мачте у теплового пункта. Работы выполнили по просьбе местного жителя, который написал соответствующую заявку на портал «Наш город».
Неисправность элемента освещения была устранена в течение двух дней, после чего на портале появился официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы», — говорится в ответе, опубликованном на портале.
Напомним, что для отправки сообщения о проблемах с освещением, на портале «Наш город» необходимо выбрать соответствующий раздел. (вт)
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