Во дворе дома на улице Трофимова восстановили освещение

Во дворе дома № 16А по улице Трофимова заменили электролампу в светильнике на мачте у теплового пункта. Работы выполнили по просьбе местного жителя, который написал соответствующую заявку на портал «Наш город».

Неисправность элемента освещения была устранена в течение двух дней, после чего на портале появился официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы », — говорится в ответе, опубликованном на портале.

Напомним, что для отправки сообщения о проблемах с освещением, на портале «Наш город» необходимо выбрать соответствующий раздел. (вт)